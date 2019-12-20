شكرا لقرائتكم خبر عن نصر محروس ومصطفى شوقى وأحمد رزق ولطفى لبيب فى حفل دير جيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الفنانين والمخرجين والإعلاميين على حضور حفل توزيع جوائز مجلة دير جيست، والمقام حاليا داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس، حيث حضر للحفل كل من المطرب مصطفى شوقى، والمنتج نصر محروس وزوجته، وحازم شفيق رئيس قناتى on e والحياة، والمذيع الرياضى إبراهيم فايق، والمنتج أحمد بدوى مدير عام سينرجى فيلمز، والدكتور نور الدين مصطفى، ومذيعة الراديو شيماء حافظ، والفنانان لطفى لبيب، وأحمد رزق.

وكان قد حضر سابقا الفنانون محمد سعد وأحمد بدير، عمرو عبد الجليل، عبير صبرى، طارق لطفى.

يشار إلي أن موقع ”الخليج 365” حصل على جائزة أفضل موقع إخبارى فى مصر، ويتسلم الجائزة رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير خالد صلاح.