شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيل الأزرق 2" يحصد جائزة أفضل فيلم فى 2019 بحفل جوائز دير جيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد فيلم "الفيل الأزرق 2" على جائزة أفضل فيلم فى عام 2019، من إنتاج شركة سينرجى فيلمز، ومن المقرر أن يتسلم الجائزة أحمد بدوى مدير عام شركة سينرجى.

وحرص عدد من الفنانين والمخرجين والإعلاميين على حضور حفل توزيع جوائز مجلة دير جيست، والمقام حاليا داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس، حيث حضر للحفل كل من المطرب مصطفى شوقى، والمنتج نصر محروس وزوجته، وحازم شفيق رئيس قناتى on e والحياة، والمذيع الرياضى إبراهيم فايق، والمنتج أحمد بدوى مدير عام سينرجى فيلمز، والدكتور نور الدين مصطفى، ومذيعة الراديو شيماء حافظ، ولطفى لبيب، وأحمد رزق.

يشار إلى أن موقع ”الخليج 365” حصل على جائزة أفضل موقع إخبارى فى مصر، ويتسلم الجائزة رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير خالد صلاح.





























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