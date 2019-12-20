شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد وعمرو عبد الجليل وطارق لطفى أول الحاضرين بحفل دير جيست والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد عدد من الفنانين والمخرجين والإعلاميين على حفل توزيع جوائز مجلة دير جيست، والمقام حاليا داخل إحدى الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس، حيث حضر للحفل كل من الفنان محمد سعد وأحمد بدير، عمرو عبد الجليل، وعبير صبرى، وطارق لطفى.
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