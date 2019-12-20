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عرض خاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدج A Score to Settle فى مصر.. الإثنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم الأمريكى A Score to Settle للنجمين نيكولاس كيدج ومحمد كريم بدول الخليج، يقام يوم الاثنين المقبل عرض خاص للفيلم بسينما فوكس سيتي سنتر الماظة، وذلك في الثامنة مساء.

ويجسد محمد كريم بالفيلم دور شخص يدعى جيمى وهو رجل لا يخشى الموت، وهو ما تطلب منه تحضيرا لشهور طويلة نظرًا لصعوبة الدور، وهى تعد بداية قوية فى السينما الأمريكية والعالمية لفنان مصرى وعربى، وبعيدة عن الأدوار النمطية التقليدية فى سينما هوليوود.

وكان الفيلم أقيم له عدد من العروض الخاصة في جدة والرياض بالسعودية، وفى الإمارات بحضور محمد كريم، وحقق نجاحا كبيرا، ويعتبر كريم أول نجم عربي يقام لفيلمه عرض خاص في المملكة العربية .

 

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