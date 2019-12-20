شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كثرة المطاردين.. أحمد السقا يخفى وجهه فى 30 مشهدا بـ "العنبكوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك النجم أحمد السقا على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "العنبكوت"، المقرر طرحه فى السينمات بعيد الفطر المقبل، حيث يتبقى له أسبوع واحد وينتهى من التصوير نهائياً، ويعمل مخرج العمل أحمد نادر جلال حالياً على إجراء عمليات المونتاج والمكساج للمشاهد التى تم تصويرها.

ويظهر أحمد السقا ملثماً خلال 30 مشهدا فى الفيلم، لا يرى أحد وجهه نظرا لهروبه والمطاردات بينه وبين العصابات والجهات الأمنية الذين يطاردونه طوال الوقت، خاصة أن "العنبكوت" - السقا يعمل فى تهريب المخدرات وخلافه خلال أحداث الفيلم الذى يعتمد بشكل كبير على "الأكشن" والمطاردات .

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"العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.



