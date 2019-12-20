"أزمة صحية وانفراجة وقضية مستمرة ورحيل العراب".. محمد فؤاد في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - يحتفل الفنان محمد فؤاد بعيد ميلاده الـ58، اليوم، إذ إنه من مواليد 20 ديسمبر 1961، في مدينة الإسماعيلية.

وحقق فؤاد نجاحا كبيرا في نهاية الثمانينيات والتسعينيات وبداية الألفية الجديدة، وبعدها خفت نجومية محمد فؤاد، لكن ظل موجودا على الساحة.

وشهد عام 2019 في حياة فؤاد العديد من الأحداث، نستعرض أبرزها:

وفاة مخرج مسلسل الضاهر

بعد حلقات معدودة من مسلسل الضاهر، الذي يعرض على قناة الحياة، توفي المخرج ياسر زايد، مخرج المسلسل، وناعه الفنان محمد فؤاد عبر حسابه على إنستجرام.

انفراجة الضاهر

بعد سنوات من التأجيلات لأسباب إنتاجية وتسويقية وخلافات بين فؤاد ومنتج ومؤلف مسلسل الضاهر، تامر عبدالمنعم، بدأت قناة الحياة عرض مسلسل الضاهر يوم 30 نوفمبر الماضي.

دخول المستشفى

في 29 نوفمبر تعرض الفنان محمد فؤاد، لأزمة صحية، نقل على أثرها لمستشفى دار الحكمة، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.

وأكد شقيقه وقتها إن حالته تحسنت في اليوم نفسه، وغادر المستشفى، ولن يحتاج للعلاج في المنزل.

وعقب خروجه، أعرب فؤاد عن شكره وحبه وتقديره لجمهوره في مصر وعلى مستوى الوطن العربي، والذي كشف له عن معنى الحب الحقيقي من جمهوره خلال الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال اليومين الماضيين.

أزمة شركة قنوات

ما زالت أزمة شركة قنوات ومحمد فؤاد مستمرة، وكانت المحكمة قد قضت في يونيو الماضي بحبس وجدي فؤاد، شقيق محمد فؤاد، بالحبس لمدة 3 سنوات، تهمة تقاضي مبالغ مالية كبيرة من الشركة، بزعم تسليم ألبوم غنائي من أداء شقيقه الفنان محمد فؤاد.

ونفى نزيه مسعود "المستشار القانوني لشركة قنوات" صحة ماتردد عن وجود مفاوضات مع الفنان محمد فؤاد بشأن النزاع القضائي الخاص بألبوم "سلام"، والذي أصدرت بسببه محكمة جنح مدينة نصر في يونيو الماضي حكما بحبس شقيقه وجدي فؤاد.

وقال نزيه في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "لا يوجد جديد بشأن أزمة الألبوم، ولا صحة لما نُشر عن وجود مفاوضات من جانب الفنان محمد فؤاد حاليا أو بالفترة الماضية لحل النزاع، وكنا ومازلنا نؤكد أحقية الشركة بالألبوم".

وواجه فؤاد أزمة بعد تسريب مقاطع وأغاني كاملة من ألبومه "سلام" الذي لم يطرح حتى الآن بشكل رسمي.

التسريب تضمن مقاطع من أغنيات "سلام، راضية بحالى، سوء تقدير"، وأغنيتي "فى حضنك، وسوء تقدير" بشكل كامل.

مشاركته في حفل المنصة

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شارك فؤاد في حفل الذي أقيم في نصب الجندي المجهول بمدينة نصر، تأييدا للرئيس عبدالفتاح السيسي، ردا على دعوات جماعة الإخوان لتنظيم مظاهرات في مصر.

رحيل عزت أبو عوف

يعتبر عزت أبو عوف الأب الروحي للفنان محمد فؤاد، إذ ساعد في اكتشافه، وهو ما جسداه في فيلم "إسماعيلية رايح جاي".

وقال فؤاد إنه يُعزِّي الشعب المصري بأكمله في رحيل عزت أبو عوف، حيث كان يحبه كثيرون، وعلى المستوى الشخصي كان يعتبره شقيقه الأكبر، مضيفًا: "بالنسبة لي عزت مش مجرد موسيقي أو فنان، ده أخ، ونِعم الأخ يعني بصراحة، أنا باعتبره في تعداد إخوتي، وحبيب كل الناس".

وأضاف: "وتابع الفنان: "الراحل هو مَن قدَّمني إلى الجمهور، ومش عارف ليه جازف وراهن على واحد زيي، أنا ماكنتش مصدق في الوقت ده إني أكون أهلًا لهذه المسؤولية"، متابعًا: "ورد أبو عوف كان غريب، قال لي أنا كنت بحلم بواحد يحمل مواصفاتك عشان أضمه إلى الفرقة، ومسك مصحف وقال لي أنا من أسبوع حلمت بواحد شكلك بالضبط، رغم إني أول مرة أقابلك، وحلف لي على مصحف.. عشان كده قال لي أنا اتخضّيت أول ما شُفتك".

أغنية بمناسبة التعديلات الدستورية

طرح المطرب محمد فؤاد، أغنية "خدنا معاك" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، بمناسبة الاستفتاء على "التعديلات الدستورية"، المقرر انطلاقه خلال الأيام المقبلة.

توزيع الشربات

خلال مشاركته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قام فؤاد بتوزيع الشربات على المشاركين في الاستفتاء.

إنهاء الخلاف مع تامر عبدالمنعم

انهى الفنان تامر عبدالمنعم، الخلاف بينه وبين الفنان محمد فؤاد، بعدما وصل الأمر بينهما لساحات المحاكم.

ونشر "تامر" مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، وأعلن فيه عن انتهاء الخلاف بينهما، خاصة أنه يكن مشاعر حب وصداقة للفنان محمد فؤاد.

وتم الصلح في مكتب الماكيير الشهير محمد عشوب بمنطقة وسط البلد، بحضور الفنان أيمن عزب عضو نقابة المهن التمثيلية، والمنتج الفني لمسلسل "الضاهر" وائل سعيد، والفنان عادل عشوب نجل محمد عشوب.

كما حضر "جلسة الصلح" المحامي شعبان سعيد، وأشرف عبدالمنعم شقيق "تامر".

ومن جانبه وجه الفنان محمد فؤاد، الشكر لكل من توسط لمحاولة الصلح بينهما، مشيرًا إلى إن العشرة بينهما تمتد لأكثر من 30 عامًا.

يُذكر أن خلافات نشبت بين محمد فؤاد وتامر عبدالمنعم بعدما قام الأخير بإصدار شيكات بدون رصيد كمستحقات عن أجره في مسلسل "الضاهر".