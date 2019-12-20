بالصور| بحضور يسرا... نيللي كريم تحتفل بعيد ميلادها وسط أصدقائها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة نيللي كريم بعيد ميلادها الـ 45، أمس، وسط مجموعة من أصدقائها المقربين، الموافق 18 ديسمبر.

ونشرت نيللي صورًا من حفل العيد ميلاد، عبر خاصية "الاستوري"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

والتقطت الفنانة نيللي كريم صورة بجانب "تورتة" عيد ميلادها، المكتوب عليها :"كل سنة وإنتي طيبة نيللي".

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وحرصت الفنانة يسرا على حضور حفل العيد ميلاد، والتقطت صورًا تذكارية مع الفنانة نيللي كريم.

وتحتقل الفنانة نيللي بعيد ميلاها الـ45، إذ إنها من مواليد 18 ديسمبر عام 1974.

يذكر أن الفنانة نيللي كريم تشارك في مسلسل "النصابين"، بطولة آسر ياسين، تأليف كل من عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري وإنتاج العدل جروب.