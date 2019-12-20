"مرض" محمد شاهين يوقف تصوير "يوم 13"

محمد اسماعيل - القاهرة - توقف أمس تصوير فيلم "يوم 13" بعد إصابة الفنان محمد شاهين، بإجهاد شديد داخل البلاتوه، ما دفع المنتج والمخرج وائل عبدالله، لوقف التصوير لمدة يومين، ليستأنف العمل مره أخرى، غدا، داخل ستوديو مكة، في 6 أكتوبر.

"يوم 13" التجربة الأولى في تاريخ السينما العربية المجهزه بتقنية الـ3D، التي تعد طفرة جديدة في السوق السينمائي.

‏‎فيلم "يوم 13" بطولة أحمد داود، ودينا الشربيني، وأروى جودة، ومحمد شاهين، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم، ومن إنتاج أوسكار للتوزيع، وللمنتجين لؤي عبدالله ووائل عبدالله، ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله.