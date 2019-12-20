صور| سوزان نجم الدين: سعيدة بتكريم "التليفزيون المصري العريق"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة السورية سوزان نجم الدين عن فخرها وسعادتها بالتكريم والجائزة، التي حصلت عليها أمس من قناة نايل دراما، خاصة أنها تأتي من التليفزيون المصري العريق، وعن عمل مصري تعود به للدراما المصرية بعد عدة أعوام من الغياب.

ووجهت نجم الدين، في تصريحات صحفية لها، الشكر للجمهور المصري والعربي، الذي ساعد بإعجابه بدورها على حصولها على هذا التكريم الغالي.

وتسلمت النجمة السورية الجائزة في حفل كبير أقامه قطاع القنوات المتخصصة في أحد الفنادق المصرية لتكريم نجوم الدراما المصرية والعربية لعام 2019، أمس.

وكانت سوزان قد تشاركت والنجم المصري حمادة هلال بطولة مسلسل ابن أصول، وشاركهما المسلسل مجموعة من النجوم المصريين منهم آيتن عامر ورانيا منصور وإيناس كامل، وكتبه أحمد محمود أبو زيد وأخرجه محمد بكير.