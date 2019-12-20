حسام داغر يهنئ أمير المصري بعد مشاركته في "Star wars" والأخير يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان حسام داغر، الفنان الشاب أمير المصري، بعد مشاركته في آخر جزء سلسة الأفلام الأمريكية "حرب النجوم".

ونشر داغر صورة تجمعه بأمير، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "مبروك فيلم حرب النجوم، عالمي والممثل المفضل عندي".

وعلق أمير المصري على تهنئة داغر له: "يا حبيبي، أنت الأفضل".

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الفيلم بدأ عرضه في أمريكا يوم الإثنين الماضي، وبدأ عرضه بمصر أول أمس الأربعاء.

في الجزء الأخير من السلسلة، تستمر رحلة (ري) بين المجرات، حيث يحاول الناجين من قوات المقاومة أن يواجهوا (النظام اﻷول) للمرة اﻷخيرة على أمل أن تكون هى المواجهة الحاسمة، مع محاولة الجميع للتصالح مع اﻵم الماضي.

يذكر أن آخر أعمال أمير المصري في مصر هو مشاركته في مسلسل البرنسيسة بيسة، مع مي عز الدين، والمسلسل من إخراج أكرم فريد.