أول تعليق من محمد رمضان بعد تكريمه من "نايل دراما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته بحصوله على جائزة أحسن ممثل في دراما 2019، عن دوره في مسلسل "زلزال"، من حفل قناة "نايل دراما".

ونشر رمضان صورًا من حفل التكريم، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق: "شكرا التليفزيون المصري، شكرا قنوات النيل، جائزة أحسن ممثل في دراما 2019 عن دوري في مسلسل زلزال".

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل التكريم وعلى رأسهم الفنانين إلهام شاهين، محمد رمضان، حميد الشاعري، صفية العمري، خالد سليم، نجلاء بدر، هنا الزاهد، إيهاب فهمي، نور، وأبطال مسلسل "أبو العروسة" وغيرهم.

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وقدم الفنان حمادة هلال خلال الحفل الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة عددًا من أغانيه.

أقيم الحفل تحت رعاية الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، وتحت إشراف رئيسة قناة "نايل دراما" الفنانة المعتزله إيناس عبد الله.

ومن ناحية أخرى، يواصل الفنان محمد رمضان تصوير مشاهده في مسلسل "البرنس"، الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، ويشاركه العمل كل من الفنانة نور، الفنانة نجلاء بدر، الفنانة روجينا، الفنان أحمد وفيق، الفنان إدوارد، صفاء الطوخي، أحمد زاهر، سلوى عثمان