"حسن يوسف بالعكاز وقبلة المصري وظهور نادر للعلايلي" لقطات من حفل "نايل دراما"

محمد اسماعيل - القاهرة - أقيم حفل تكريم قناة "نايل دراما" السنوي، أمس، في أحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة، في حضور عدد من نجوم مصر والعالم العربي، المكرمين على مجمل ما قدموه من أعمال خلال العام.

ونستعرض بعض اللقطات للفنانين، الذين حضروا الحفل:

حسن يوسف بالعكاز

ظهر الفنان حسن يوسف بالعكاز خلال حضوره حفل نايل الدراما، كما ارتدى قبعة على رأسه.

ويشارك يوسف ضيف شرف في مسلسل الضاهر، الذي يعرض حاليا على قناة الحياة، من بطولة محمد فؤاد.

عمرو سعد وصلاح عبدالله

التقط الفنانان عمرو سعد وصلاح عبدالله صورة لهما وهما يحتضان بعضهما البعض.

ماجد المصري

Advertisements

حرص الفنان ماجد المصري على تقبيل رأس زوجته رانيا أبو النصر، وأهدى لها الجائزة التي حصل عليها.

عزت العلايلي

في ظهور نادر، شارك الفنان عزت العلايلي في الحفل، وظهر في عدة بينها صورة وهو يحتضن دنيا وإيمي سمير غانم.

يوسف شعبان

أيضا شارك الفنان يوسف شعبان في ظهور أول منذ تكريمه في مهرجان المسرح القومي.

رومانسية محمود حجازي وأسما شريف

نشرت أسما شريف منير صورتين رومانسيتن مع زوجها الفنان محمود حجازي، عقب تكريمه في الحفل.