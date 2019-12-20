تراند اليوم : دريد لحام: أنا ضد "النقاب" ولست ضد "الحجاب"

وأوضح إنه ضد النقاب في الجامعات وعزا ذلك إلى إنه يمكن أن يسهل عمليات التزوير وانتحال الذكر شخصية الأنثى لأن ملامح الوجه تكون مخفية تماما، وعليه فإنه شدد مجددا على رفضه للنقاب داخل الجامعات وليس الحجاب. قائلا إن "الأخير (الحجاب) مسألة شخصية"
وكان لحام قد أدلى بتصريحات عن النقاب لإذاعة "ميلودي" أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن جامعات سورية تحظر ارتداء قائمة من الأزياء من بينها النقاب.
ودريد لحام مواليد عام 1934 بإحدى أحياء دمشق القديمة، وبالإضافه إلى عمله كممثل كوميدي فإنه سفير للنوايا الحسنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لليونسيف ولكنه استقال من منصبه ، بسبب حرب لبنان عام 2006.