خلال موسم الرياض ..شاهد.. أداء استعراضي لـ”سعد لمجرد” في أولى حفلاته بعد سنوات من الغياب !

قام الفنان المغربي سعد لمجرد، في أولى حفلاته في المملكة، بأداء حركات استعراضية ضمن فعاليات “موسم الرياض” على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض. ويأتي حفل “لمجرد” في موسم الرياض بعد غياب استمر 3 سنوات عن الحفلات الغنائية على خلفية اتهامه في قضية تحرش جنسي واغتصاب في فرنسا. وظهر “لمجرد” خلال الحفل متشحا بالعلم السعودي والمغربي، حيث انطلق الحفل باستعراض فني، ثم سلسلة من الأغاني وسط تفاعل كبير من الحضور.

وبأداء استعراضي أدى سعد لمجرد أحدث أغانيه “سلام” بالإنجليزية والأمازيغية أمام الجمهور الذي اشتعل بالحماسة في الرياض. وخلال أدائه لأغنية “انساي” التي أطلقها على طريقة الديو الغنائي مع الفنان المصري محمد رمضان، حرص سعد لمجرد على توجيه تحية خاصة له فقال: “تحية كبيرة لأخوي وصاحبي محمد رمضان كنت بتمنى يكون معايا اليوم وبقدم له تحية على الكلام اللي بيقوله دائمًا بحقي ميرسي محمد”.