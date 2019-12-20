6 أفلام مثلت مصر في مهرجانات 2019 السينمائية

شهد عام 2019 رواجًا فنيًا كبيرًا، استطاعت فيه الكثير من الأعمال السينمائية المصرية الوصول للمستوي المطلوب للمنافسة في المهرجانات الدولية والمحلية، وحازت على إعجاب النقاد ولجان التحكيم لتحصد بعضها الجوائز وتمثل صورة مشرفة عن السينما بمصر.

وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها أبرز الأفلام المصرية التي مثلت مصر في المهرجانات هذا العام.

فيلم ليل خارجي

حصل فيلم ليل خارجي علي جائزة أفضل فيلم روائي طويل من مهرجان مالمو للسينما العربية، المقام فى السويد في دورته التاسعة، كما حصد الفيلم جائزة أفضل سيناريو بمهرجان مكناس المغربى الأول لكاتبه شريف الألفى.

كما فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، و فاز الفنان شريف دسوقي، أحد أبطاله، بجائزة التمثيل الخاصة من جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية.

تدور أحداث الفيلم حول ثلاثة أشخاص وهم مو وتوتو ومصطفى والذين يلتقون في ظروف غير متوقعة وتتقاطع حيواتهم معًا، ومن هنا يدخلون في مغامرة لم تكن بالحسبان ويصيروا شاهدين على جانب خفي وغير معلوم من المدينة، الفيلم بطولة كريم قاسم، شريف دسوقي، منى هلا، بسمة، عمرو عابد، أحمد مجدي، تأليف شريف الألفي، وإخراج أحمد عبدالله.

فيلم لا أحد هناك

شارك الفيلم المصري لا أحد هناك، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الذي اقيم في الفترة من 20 حتي 26 فبرايرالماضي، لما يتناوله الفيلم من قضايا تهم المرأة.

تدور أحداث الفيلم في شوارع المدينة خالية سوى، يجد فيها شابًا نفسه مسؤلًا عن مساعدة فتاة لا يعرفها لعمل عملية إجهاض؛ ولجلب المبلغ المطلوب يتورط من مجموعة تقودهم فتاة أخرى تود كشف سر الزرافة المخبأة في

حديقة الحيوان."لا أحد هناك"، بطولة عمرو حسني، شذى محرم، هايدي قوسة، سلمى حسن، رشا مجدي، محمد البدوي وأسامة جاويش، ومن تأليف وإخراج أحمد مجدي.

فيلم جريمة الإيموبيليا

عُرض فيلم جريمة الإيموبيليا في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الثامنة التي تحمل شعار" السينما حيوات أخري"، وذلك ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة.

الفيلم بطولة ناهد السباعي، هاني عادل، طارق عبدالعزيز، دعاء طعيمة، يوسف إسماعيل، منحة زيتون، لطيفة فهمي، حسن حرب، وياسمين الهواري، تأليف وإخراج خالد الحجر.

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والفيلم تدور أحداثه من خلال كامل حلمي، وهو كاتب مشهور يعيش في عمارة (الإيموبيليا) الشهيرة، بعد وفاة زوجته يعاني من الوحدة. وفي يومٍ ما يدعو إلى منزله فتاة تدعى (سماح) كانا قد تصادقا على الفيس بوك، في محاولة لتخفيف عزلته، ولكن بعد وصولها، تحدث حادثة ما ويكتشف هو وجاره وصديقه المقرب (حبيب) أنها تستغله.

فيلم فخ

وقع اختيار إدارة مهرجان كان السينمائي على الروائي القصير "فخ"، للمخرجة ندي رياض، للمشاركة في المسابقة الرسمية بقسم أسبوع النقاد، في دورته المقبلة التي أقيمت في الفترة من 14 حتي 25 مايو الماضي.

كما نافس الفيلم على جائزة ليتز سيني المقدمة من لجنة تحكيم أسبوع النقاد، كما نافس أيضًا على جائزة قناة كانال بلوس.

وشارك الفيلم أيضاً ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، وحصل الفيلم خلال حفل الختام، علي تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة

سينما الغد للأفلام القصيرة.وتدور أحداث فيلم فخ حول حبيبين يلتقيان في إحدى المناطق القريبة من البحر ليمارسا الحب، بعيدًا عن الأعين المتربصة، لكن الاختبار الحقيقي للعلاقة بينهما يأتي عندما تقرر الفتاة أنها لا تريد الاستمرار، من بطولة شذى محرم، إسلام علاء، نبيل نور الدين، والفيلم انتاج مصري ألماني مشترك.

فيلم إحكيلي

شارك الفيلم التسجيلي المصري "أحكيلي"، للمخرجة ماريان خوري، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، لعام 2019، وحصل العمل علي جائزة الجمهور التي تحمل اسم الناقد الكبير والمدير الفني الراحل يوسف شريف رزق الله.

فيلم "احكيلي" يرصد رحلة شخصية انسانية تمتد لأربعة سيدات من أربعة أجيال مختلفة، من عائلة المخرج الراحل يوسف شاهين المصرية، التي يعود أصلها الى بلاد الشام، حيث تحكى الأحداث من خلال جلسة دردشة بين أم وابنتها، “الأم” هي مخرجة الفيلم ماريان خوري، و”الابنة” هي ابنتها “سارة” التي تدرس السينما في كوبا، وتسعى كل منهما لاكتشاف الحياة، من خلال مشاهد آرشيفية لشخصيات من افراد العائلة ظهرت في أفلام الخال المخرج الراحل يوسف شاهين الذاتية، تكشف عنها مرة.

فيلم الفارس والأميرة

عُرض فيلم الرسوم المتحركة المصري "الفارس والأميرة"، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، كعرض عالمي أول، خلال شهر سبتمبر الماضي.

ويُعد "الفارس والأميرة"، هو أول فيلم تحريك مصرى طويل، من تأليف وإخراج بشير الديك، والفيلم عن قصة حقيقية مستوحاة من قصة فارس عربى عاش فى القرن السابع الميلادى، وتتناول أحداثه مغامرة الشاب محمد بن القاسم، الذى تعهد بإنقاذ النساء والأطفال، المُختطَفين من قبل قراصنة المحيط الهندى، وعند بلوغه سن السابعة عشر، قرر ابن ترك مدينته البصرة فى العراق، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه أبو الأسود، والمضى فى مغامرة مثيرة.

وشهد الفيلم مشاركة نخبة من كبار نجوم الفن المصريين بأصواتهم، وهم الفنان محمد هنيدي، مدحت صالح، دنيا سميرغانم، ماجد الكدواني، عبد الرحمن أبو زهرة، عبلة كامل، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق، الفيلم من سيناريو وإخراج بشير الديك، ومن رسوم فنان الكاريكاتير الراحل مصطفى حسين.