فيديو.. محمد حماقي يدعم فهدي للتصوير له بذا فويس

دعم الفنان محمد حماقي المتسابق، فهد مفتخر، حيث نشر فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "الانستجرام". وكتب "حماقي" علي الفيديو قائلا:"فهد صوت يستحق بجد يفوز بلقب أحلى صوت بعد ما عدى كل المواجهات الصعبة دلوقتي دوركم عشان تصوتوله على رقم 31 وتحققوا". صوت بعد ما عدى كل المواجهات الصعبة دلوقتي دوركم عشان تصوتوله على رقم 31 وتحققوا". ويشار ان عرض الحلقة الأخيرة من برنامج المتسباقات الشهير "ذا فويس" الجزء الخامس في تماما الساعة 9 ونصف مساء السبت المقبل.

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