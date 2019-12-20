شاهد.. شهيرة تعود للحجاب من جديد

نشرت النجمة الكبيرة شهيرة صورة جديدة لها وهي ترتدي الحجاب ،بجوار ابنتها الفنانة رانيا محمود ياسين، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك". وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك". وعلقت النجمة "شهيرة" تعليقا علي الصورة قائلة:"أنا مع البنات الحلوين". ويشار ان ظهور شهيرة من جديد وهي ترتدي الحجاب، بعد قرار خلعه للحجاب منذ ايام القلية الماضية. Advertisements

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