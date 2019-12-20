غدًا.. عمرو دياب يحيي حفل ميدل بيست بالسعودية

يستعد النجم الكبير عمرو دياب، مساء الغد السبت، من إحياء حفل ختام مهرجان ميدل بيست بالعاصمة السعودية الرياض. ومن المقرر ان يشهد الحفل عدد كبير من الجمهور الهضبة من جميع انحاء العالم. ويشار ان اخر اعمال عمرو دياب أغنية "اول يوم في البعد" التي حققت 5 ملايين مشاهدة بموقع اليوتيوب. أغنية "اول يوم في البعد" التي حققت 5 ملايين مشاهدة بموقع اليوتيوب. Advertisements "اول يوم في البعد" من كلمات أحمد المالكي، ومن ألحان محمدي، وتوزيع موسيقي أسامة الهندي.

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