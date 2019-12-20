شاهد.. في اطلالة جديدة ياسمين عبد العزيز "مع شمشون الجبار"

شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز جمهورها صورة جديدة تظهر مع كلبها وذلك من خلال حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات العالمي "اليوتيوب". وداعب النجم أحمد حلمي علي الصورة بتعليق:"شمشون الجبار .. اوعي.. ميوووو". اوعي.. ميوووو". Advertisements ويشار إلى أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "لآخر نفس" الذي عرض في موسم رمضان 2019. ويذكر أن "لآخر نفس" بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد صلاح حسني، فتحي عبدالوهاب، أحمد العوضي، تأليف عبدالله حسن، وأمين جمال، وطارق الكاشف، إخراج حسام علي، إنتاج سيرينجي. ياسمين عبدالعزيز، أحمد صلاح حسني، فتحي عبدالوهاب، أحمد العوضي، تأليف عبدالله حسن، وأمين جمال، وطارق الكاشف، إخراج حسام علي، إنتاج سيرينجي.

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