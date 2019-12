عن سينما الكريسماس ما بين الرومانسية والكوميديا

السينما العالمية احتفت بالكريسماس بسلسلة طويلة من الأفلام غلب عليها الجانب الكوميدى أوالرومانسى، ولكن هناك أفلامًا اعتمدت على الحركة والفانتازيا وأيضًا الرعب، وقدمت تلك الأعمال مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم «ساندرا بولك»، رينيه زيلويجر، هيو جرانت، إيما تومسن وكيت وينسلت.. وحققت تلك الأفلام النجومية للبعض، ولقد بدأت أفلام الكريسماس منذ 1906 وحتى الأن. وفى هذا العام هناك أعمال جديدة تناولت الكريسماس منها فيلم «Christmas Prince The Royal Baby» وهو الجزء الثالث من المجموعة، والفيلمان السابقان دارت أحدثهما أيضًا فى ليلة الكريسماس، وهو فيلم رومانسى، وأيضًا انتجت هوليود هذا العام فيلم Last Christmas 2019 رومانسى أخرجه بول فيج وكتبه بريونى كيمينجز وإيما طومسون، اللذان شاركا فى كتابة القصة مع زوجها جريج وايز، الفيلم به بعض الاشارات السياسية والاجتماعية عن حياة المهاجرين والمشاكل اللى تواجههم، وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

ومن أجمل الأعمال عن الكريسماس فيلم «A Christmas Carol» ديزنى أنشودة عيد الميلاد تأليف وإخراج روبرت زيميكس. وهو نسخة معدلة من قصة بنفس الاسم لتشارلز ديكنز، الفيلم ثلاثى الأبعاد تم إنتاجه من خلال عملية "لاقط الحركة"، وهى تقنية إستخدمها زمكيس سابقًا فى أفلامه الإكسيريس القطبى «2004»، وبيوولف «2007».هو أيضًا ثالث رواية لفيلم من انتاج شركة ديزنى من كارول عيد الميلاد التالية فى 1983 ميكى عيد الميلاد كارول و1992 فى الدمى كارول عيد الميلاد. الفيلم أيضا يمثل أول دور لجيم كارى فى «والت ديزنى»، والثانى فى أفلام الكريسماس بعد فيلم كيف سرق جرينش عيد الميلاد، بلغت تكلفة إنتاج الفيلم حوالى 175–200 مليون دولار، بينما حقق أرباحاً تقدر بـ 335 مليون دولار.

أما فيلم Bridget Jones's Diary مذكرات بريدجيت جونز هو فيلم بريطانى تم إنتاجه عام 2001، الفيلم رومانسى كوميدى، مقتبس من رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة هيلين فيلدينج، الفيلم من بطولة رينيه زيلويجر، هيو جرانت وكولين فيرث, وترشحت الممثلة رينيه زيلويجر لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها فى الفيلم، تدور القصة حول فتاة حظها عاثر فى الحياة تقرر كتابة مذكراتها الخاصة عندما تبلغ أوائل الثلاثينيات، تشعر بالإحباط والوحدة والفراغ الشاسع فى حياتها، تقرر كتابة مذكراتها الخاصة فى يوم رأس السنة الجديدة، وتقرر أيضاً التوقف عن التدخين، وتقليل وزنها، وأن تجد لها صديقًا.

وهناك فيلم أربعة أعياد ميلاد «Four Christmases» من إخراج سيت جوردن وبطولة فينس فون، ريس ويذرسبون، روبرت دوفال وسيسى سبيسك.. ويجئ فيلم Home Alone كأشهر أفلام الكريسماس وأنتج منه خمسة أجزاء بدأت عام 1990 وانتهت فى 2012 وبعد تحقيق نجاح باهر فى هذا الفيلم, صدرت مجموعة من الألعاب لشركات كبيرة مثل النينتندو والسوني, إلا أنها لم تلاق نجاحًا كما لاقاه الفيلم بمختلف أجزائه. اشتهر بطل الفيلم الممثل ماكولى كولكين بشخصية كيفين فى مجموعة أفلام «وحدى فى المنزل» و«وحدى فى المنزل 2: فقد فى نيويورك». وفى شهرته كان يعتبر الممثل الطفل الأكثر نجاحًا منذ شيرلى تمبل، وكان يعتبر أحد أصدقاء الراحل مايكل جاكسون وأفضل فنانيه. ظهر دونالد ترامب فى الجزء الثانى من السلسلة حيث صور الفيلم فى أحد الفنادق

التى يملكها.

أما فيلم How The Grinch Stole Christmas فبطولة جيم كارى وبلغت تكلفة إنتاج الفيلم حوالى 123 مليون دولار، بينما حقق أرباحًا تقدر بـ 345 مليون دولار، حصل على جائزة الأوسكار لأفضل ماكياج وتصفيف الشعر، تدور الأحداث فى مدينة هوفيل السحرية، حيث يعيش أهل المدينة الذين يحبون أعياد الميلاد. على الجانب الآخر، هناك «جرينش» الكائن الأخضر الشرير، الذى يشاهد أهل المدينة، وهم يستعدون فى سعادة بالغة للاحتفال بالكريسماس. يقرر جرينش أن يضع حدًا لتلك السعادة، ويقوم بالتخطيط لسرقة الكريسماس من المدينة، أما فيلم Jack Frost «جاك فروست» مطرب مشهور دائم التنقل بين الولايات الأمريكية، مما يجعله منشغلاً عن ابنه الأوحد «تشارلى»، يعتاد «جاك فروست» على الوعود الكاذبة، والمواعيد التى يخلفها، وعندما يقرر الالتزام بميعاد معين، يحدث له حادث ضخم يؤدى إلى وفاته، يشعر «تشارلى» بحزن كبير، لكن تأتى الفرصة لتصحيح الموقف حينما يعود «جاك فروست» للحياة بعد عام من وفاته.

وفيلم New Year's Eve أحد أفلام الرومانسية، والذى يرصد قصص العديد من المرتبطين والعزاب فى «نيويورك» ليلة رأس السنة، بطولة أماندا ماكى جونسون، كاثى ساندريش، أما نهوض الحراس «Rise of the Guardians» ففيلم مغامرة أنيميشن، تبدأ القصة فى عالم سانتا كلوز، حيث يجمعون فريقًا ليسعدوا الأطفال فى العالم ويجعلونهم يصدقون بوجودهم وهم الأرنب بانى وجنية الاسنان وسنتا كلوز ورجل الرمال، فيبدأ القمر بالبحث عن شاب قوى وشجاع ليكون حارسًا وهو جاك فروست الذى يملك قوى خارقة ثلجية فيكتشف أنه يملك هذه القوى ولا يعرف من أين آتى، وما هو اسمه حيث أخبره القمر باسمه فقام فريق سانتا كلوز باختطافة ليخبروه بمهمة أنه ظهر شبح يسمى نفسه البعبع يقوم هو وجيشة يتدمير احلام الاطفال فى العالم، بينما سانتا كلوز والفريق يسعدونهم فتقول جنية الاسنان اجاك فروست انهم سرقوا ذاكرة كل من الاطفال وهو ايضا، فتدور احداث الفيلم فى إطار كميدى ليحارب جاك فروست الشبح، ويسترد ذاكرته لكى يعرف العالم بوجود جاك فروست وتنتهى القصة بفوز الحراس على الاشباح ويعيش الأطفال فى سعادة.

ويجئ فيلم «Serendipity» الصدفة «بطولة بيلى هوبينز، سوزان سميث، كيرى باردن، مارى جيل أرتز، باربرا كوهين، وهناك فيلم The Family Man رجل العائلة من إخراج من إخراج بريت راتنر وبطولة نيكولاس كيج وتيا ليونى، يدور حول جاك كامبل «نيكولاس كيج» رجل أعمال ناجح وموهوب، وهو أيضًا أعزب ويعيش حياته وحيدًا فى سعادة معتقدًا بأنه حصل على كل شيء. يستيقظ جاك فى أحد الأيام ليجد نفسه يعيش حياة مختلفة تمامًا لم يتخلَّ فيها عن حبيبته أيام الجامعة من أجل رحلة إلى لندن، ويكتشف أنه تزوجها وأنجب منها طفلين

ويعيش حياة عائلية هادئة. وبالطبع يبدأ جاك فى محاولات يائسة لاستعادة حياته الأصلية وعمله الناجح الذى عمل من أجله لأعوام طويلة بدلًا من عمله كمندوب مبيعات فى أحد المتاجر المحلية. ومع مرور الأيام يبدأ جاك فى الاستمتاع بما افتقده فى حياته الأصلية ليكتشف أن الأموال ليست كل شيء فى الحياة..

وفيلم The Holiday الإجازة من أجمل الافلام الرومانسية التى قدمت فى تلك النوعية من الأفلام، أخرجت الفيلم المخرجة الأمريكية نانسى ميرز، وبطولة كاميرون دياز، كيت وينسليت، جود لو وجاك بلاك، وتناول حياة فتاتان تمران بنفس الأزمة ولكن فى بلدين مختلفين بل وفى قارتين مختلفتين الأولى فى أمريكا والثانية فى بريطانيا فكل منهما كانت على علاقة بشخص تظن أنه سيكون شريك العمر ولكنها تصدم بخيانة هذا الحبيب وتجد الاثنتان نفسيهما فى حالة كآبة بعد نهاية العلاقة وتصلان إلى نفس الفكرة التى تعتقد كلا منهما أنها ستخرجها من حالة الكآبة هذه وتنسيها الجرح العاطفى الذى ينزف بداخلها والفكرة هى السفر إلى مكان بعيد والانتقال إلى جو آخر مختلف. فتضع إحداهما إعلاناً على موقع للإنترنت تعرض فيه على من يرغب تبادل المسكن والسيارة فى فترة الإجازة وتقع الأخرى على هذا الإعلان وتستجيب له وبعد أن يتفقا على التفاصيل تسافر كل منهما إلى بلد الأخرى وتسكن فى مسكنها.

على الجانب الاخر يجيء فيلم القطار القطبى السريع «The Polar Express» كفنتازيا من إخراج روبرت زيميكس، بلغت تكلفة إنتاج الفيلم حوالى 165 مليون دولار بينما حقق أرباحًا تقدر بـ 306ملايين دولار، وتحكى قصة الفيلم عن طفل لا يؤمن بوجود بابا نويل ليصحو ذات ليله فيجد قطارًا خارج عتبه منزله بانتطاره ليقله للقطب الجنوبى حيث يوجد سانتا وسيتعرف بثلاثة أطفال آخرين ليخوضوا معًا تجربة مثيرة ورائعة حيث يلتقى بسانتا ويأخذ هديته منه وهى عبارة عن جرس صغير، وهناك فيلم آرثر عيد الميلاد ARTHUR'S CHRISTMAS - يدور فى ليلة عيد الميلاد التى تكشف عن سؤال حير الجميع: «كيف سانتا يقوم بتسليم كافة الهدايا ليلة واحدة؟» الجواب أن ذلك يتم عن طريق الآلات الفائقة التكنولوجيا المخبأة تحت القطب الشمالى. ولكن فى قلب هذا الفيلم قصة ذات مكونات كلاسيكية لعيد الميلاد - أسرة فى حالة من الاختلال الوظيفى الهزلى والبطل، هو آرثر، أبن سانتا مع مهمة عاجلة يجب أن تكتمل قبل أن يشرق صباح عيد الميلاد.

أما فيلم سانتا كلوز فيدور حول سكوت كالفين «تيم آلين»، وهو الرجل الذى يقتل سانتا كلوز فى عشية عيد الميلاد دون قصد منه، فيجد نفسه منذ لحظتها مُجندًا بطريقة سحرية لأن يحل محل سانتا كلوز ويقوم بجميع مهامه، تمت كتابة دور سانتا كلوز على الورق باعتبار أن من سيجسد دوره هو الممثل الكوميدى «بيل موراى»، لكن يذهب الدور إلى «تيم آلين». أما بابا نويل يهزم المريخيين هو فيلم خيال علمى أنتج عام 1964 وكثيرا ما يظهر على قوائم أسوأ الأفلام على الإطلاق. ويظهر فى قائمة «أسوأ 100» على قاعدة بيانات الأفلام على الانترنت، وعرض عام 1986 فى حلقة من مسلسل كاند فستيفال. وأخرجه نيكولاس ويبستر، وهو من تمثيل جون كول فى دور بابا نويل. يشكل الفيلم أول ظهور لشخصية السيدة كلوز فى الأفلام، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من عرض الفيلم التلفزيونى «رودولف الرنة ذو الأنف الأحمر».

ويجيء المخرج «تيررى زويجوف» فى «سانتا الشرير» أو Bad Santa والذى حقق نجاحاً باهراً بل ويعتبر من أفضل أفلام زويجوف على الإطلاق، والذى علق فى الأذهان كواحد من أفضل «أفلام الكريسماس» ويصنف من روائع أفلام السينما الأمريكية، الفيلم من بطولة «بيلى بوب ثورنتون وقام بدور «سانتا» ذو الشخصية المثيرة للاشمئزاز الشريرة، ويعتبر أداء ثورنتون فى دور «سانتا الشرير» راقياً ومميزاً جداً منذ أول ظهور لتلك الشخصية.. أما فيلم While You Were Sleeping عندما كنت نائمًا فهو فيلم كوميدى رومانس بطولة ساندرا بولك.