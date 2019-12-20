صور.. خالد الصاوي مع أمير كرارة ويعلق "باشا مصر"

نشر الفنان خالد الصاوي صورة تجمعا مع النجم أمير كرارة وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشيهر انستجرام. وعلق "الصاوي" علي الصورة قائلا:"صوره تجمع بين الچان و الموهوب باشا مصر خالد الصاوي مع الفنان امير كراره". كراره". Advertisements ومن ناحية اخري ينتطر الفنان خالد الصاوي فيلمه الجديد "الفلوس" مع النجم تامر حسني يوم 25 القادم بدور العرض السينمائي. وفيلم الفلوس من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق، وبطولة كل من تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، أحمد السقا، مي عز الدين، علي ربيع، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ويزو، أحمد فتحي، كميل سلامة، زيزو، جوهرة، نانسي صلاح. الماروق، وبطولة كل من تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، أحمد السقا، مي عز الدين، علي ربيع، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ويزو، أحمد فتحي، كميل سلامة، زيزو، جوهرة، نانسي صلاح.

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