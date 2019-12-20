تراند اليوم : بالفيديو.. زينة تستقبل 2020 بنيولوك جديد

يبدو أن الفنانة زينة قررت استقبال عام 2020 بنيو لوك جديد.

قامت زينة بتغيير لون شعرها وقص أطرافه، وشاركت جمهورها بهذا الأمر.

نشرت زينة عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على Instagram صورة لها مع مصفف الشعر كريم زناتي، وكتبت أنها قصت شعرها.

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كما نشر مصفف الشعر فيديو لزينة بعد النيوك لوك وتغيير لون شعرها.

يشار إلى أن زينة تشارك الفنان تامر حسني في بطولة فيلم “الفلوس” الذي من المقرر عرضه يوم 25 ديسمبر الجاري.

فيلم ‏‏”الفلوس” من ‏بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ‏نانسى صلاح، محمد سلام، تأليف محمد عبد ‏المعطي، ‏إخراج سعيد ‏الماروق.