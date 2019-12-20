تراند اليوم : من بينهم يسرا .. نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أم عيون بريئة “نيللي كريم”-صور

أقام أصدقاء الفنانة نيللي كريم احتفالا خاصا بعيد ميلادها.

شاركت الإعلامية بوسي شلبي جمهورها بصور وفيديو من الحفل نشرتها عبر حسابها على Instagram.

كان من ضمن الحضور الفنانة يسرا التي احتفلت بصديقتها نيللي وغنت لها “3 دقات”.

Advertisements

كما حضره عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، وبعض الأصدقاء.

أما قالب الحلوى كان باللون الوردي تزين بشكل حذاء راقصات البالية.

يشار إلى أن نيللي كريم بدأت تحضيرات مسلسلها لرمضان 2020 ويحمل اسم “النصابين” ويشاركها في بطولته آسر ياسين، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري، إنتاج العدل جروب.