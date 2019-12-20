تراند اليوم : بحكم السن .. حسن يوسف بعكاز في حفل توزيع جوائز “نايل دراما” -صور

أقيم مساء الخميس، 19 ديسمبر، حفل توزيع جوائز “نايل دراما” السنوي، لتكريم النجوم على ما قدموه خلال العام.

حضر الحفل عدد كبير من النجوم الذين تسلموا تكريمهم وأمضوا سهرة فنية اجتمع فيها أجيال من الفنانين.

كان من ضمن المكرمين الفنان الكبير حسن يوسف، الذي يعد ظهوره هذه الأيام قليلا.

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حضر يوسف إلى الحفل وكان يسير مستعينا بعصا خشبية، وصعد على المسرح وهو ممسكا بها، ووجه الشكر للقائمين على الحفل وللحضور على استقبالهم له بحفاوة.

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يشار إلى أن الفنان حسين يوسف يشارك في مسلسل “الضاهر” الذي يعرض عبر قناة “الحياة” من بطولة محمد فؤاد ورغدة وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وفريال يوسف وأحمد منير وأميرة هاني وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبري عبد المنعم ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبد المنعم، وإنتاج تامر مرسى وتامر عبد المنعم، ومدير التصوير كمال عبد العزيز، ومن إخراج ياسر زايد.