بالفيديو: أمل العوضي بالحجاب فهل ستعتزل قريبا؟

ظهرت الإعلامية والفنانة الكويتية أمل العوضي على "سناب شات" وهي ترتدي العباءة والشيلة، وتمنت لنفسها الهداية.

المتابعون انقسموا في الرأي حول الفيديو فهناك من اعتبر انها تصور اعلاناً وآخرون دعوا لها بالهداية، بينما رأى البعض أن أمل تمهد لاعتزالها.

وكانت أمل قد أثارت الجدل مؤخرا، بعد نشرها فيديو تتحدث فيه عن الإعتزال مشيرة إلى أنها لطالما أعطت الأولوية لحياتها الشخصية والعائلية المزدحمة ولكنها تشعر بالملل منذ شهرين، موضحة أنها أصبحت مشهورة منذ العام 2006 ، وبأنها دخلت الفن وهي في الـ 16 وتركته عندما تزوجت في عمر الـ 18 ثم ما لبثت ان عادت اليه في سن الـ 20، معتبرة أن ان فكرة الاعتزال ترادوها دائماً ولكن قرارها ليس جدياً حتى الآن، موضحة أن قرارتها تنبع عن قناعة داخلية، وليس من ضغط من أحد، وأن هناك أفكاراَ تراودها منذ نحو عامين تجعلها تشعر بعدم الاستقرار .

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