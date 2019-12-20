"حرب النجوم" يحصد 40 مليون دولار بأول ليلة عرض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن رويترز الجمعة 2019/12/20 10:52 م بتوقيت أبوظبي الجمعة 2019/12/20 10:52 م بتوقيت أبوظبي فيلم "حرب النجوم: صعود سكايووكر"

قالت شركة والت ديزني الموزعة للفيلم الجديد "حرب النجوم: صعود سكايووكر" (ستار وورز: ذا رايس أوف سكايووكر) إن الفيلم جمع 40 مليون دولار من مبيعات التذاكر بالولايات المتحدة وكندا في أولى ليالي عرضه، الخميس. وذكرت "ديزني" أن الرقم يجعل الفيلم خامس أعلى الأعمال السينمائية دخلا في أول أيام عرضه على الإطلاق. Advertisements

ويختتم فيلم "ذا رايز أوف سكايووكر" السلسلة التي حققت رواجا كبيرا والمصنفة ثاني أعلى سلاسل الأفلام إيرادا على الإطلاق إذ حققت مبيعاتها أكثر من 9.2 مليار دولار. وينهي الفيلم قصة بدأت قبل 42 عاما في 1977 عندما قدم المخرج والمنتج جورج لوكاس شخصية بطل شاب يحمل اسم لوك سكايووكر وأبهر المشاهدين بمجموعة من أجهزة الروبوت الفضائية الملونة ومجموعة من المحاربين طوال القامة وغيرها من الشخصيات الغريبة.



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