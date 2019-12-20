راغب علامة يكشف عن أغنية باللهجة الخليجية: "كان غيرك أشطر"

يستعد الفنان اللبناني راغب علامة لطرح أحدث أغانيه "كان غيرك أشطر"، التي يغنيها باللهجة الخليجية، خلال الساعات المقبلة.

وكتب علامة تغريدة، عبر حسابه بموقع "تويتر": "دايما أنا بحب أحضر لكم مفاجأة حلوة، جهزوا حالكم، لأن خلال ساعات قليلة رح تسمعوا أغنيتي الجديدة، باللون الخليجي بعنوان كان غيرك أشطر".

تابع علامة: "الأغنية من ألحان طلال، كلمات خالد المريخي، وتوزيع وتسجيل جان ماري رياشي".

ويشارك السوبر ستار راغب علامة في لجنة تحكيم برنامج "The voice"، ويشاركه في لجنة تحكيمه كل من الفنانة الإماراتية أحلام، والفنان محمد حماقي، والفنانة المغربية سميرة سعيد.

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من ناحية أخرى، يستعد النجم راغب علامة لإحياء حفل ليلة رأس السنة، بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الأردنية عمان.

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