شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر تدخل "فرصة تانية" مع ياسمين صبرى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وفى سياق متصل تواصل أيتن تصوير مشاهدها فى مسلسل "الأخ الكبير" من 45 حلقة من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، راندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد آخر من الفنانين.
كما تستعد أيتن عامر لعرض مسرحية "عطل فنى" فى موسم الرياض بدءا من يوم 8 يناير المقبل ولمدة 5 ليال، حيث تشارك فى بطولتها إلى جانب أكرم حسنى، هشام ماجد، شيكو، نشوى مصطفى وإسماعيل فرغلي، وأوتاكا، ومن تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا.
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