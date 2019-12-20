شكرا لقرائتكم خبر عن شمشون جوا الجاكيت.. أحمد حلمى وكلبه فى صورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يهوى الكثير من نجوم الفن تربية الحيوانات، من ضمنها الفنان أحمد حلمى وزوجته الفنانة منى زكي، حيث أعلنت عن انضمام كلب صغير يدعى شمشون إلى عائلتها أمس.

الفنان أحمد حلمى، شارك اليوم صورته مع الكلب "شمشون"، حيث وضعه داخل الجاكيت خلال تصفحه الموبايل، وعلق قائلاً: "شمشون .. اوعي.. ميوووو".



أحمد حلمى

وفى سياق آخر، يعمل حالياً أحمد حلمى فى سرية تامة على فيلمه الجديد، المقرر البدء فى تصوير خلال الفترة المقبلة، إذ لم يستقر على المخرج حتى الآن، بينما يمتلك مشروعاً سينمائياً يعد مختلفا عما قدمه حلمى فى السابق.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد حلمى فيلم "خيال مآتة" وحقق 40 مليون جنيه فى شباك التذاكر، وشارك فى بطولته حسن حسنى، بيومى فؤاد، منه شلبى، وعدد كبيرمن الفنانين، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.