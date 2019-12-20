شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يتفاجأ بتقليد أحد جمهوره لشخصيته في كليب "زلزال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاجئ النجم محمد رمضان، بتقليد أحد جمهوره لشخصيته التي ظهر بها في كليبه الشهير "زلزال"، وحرص على مشاركة جمهوره بلقطة من الفيديو الذي يظهر فيه أحد متابعيه وهو يقوم بتقليد رمضان بالضبط في كليبه.

ونشر رمضان لقطة من مقطع الفيديو عبر الاستوري الشخصي به وبموقع الصور الشهير انستجرام، كتب ساخراً "انا أفتكرته أنا"، مشيداً بإدائه.