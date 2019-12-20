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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يتفاجأ بتقليد أحد جمهوره لشخصيته في كليب "زلزال" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاجئ النجم محمد رمضان، بتقليد أحد جمهوره لشخصيته التي ظهر بها في كليبه الشهير "زلزال"، وحرص على مشاركة جمهوره بلقطة من الفيديو الذي يظهر فيه أحد متابعيه وهو يقوم بتقليد رمضان بالضبط في كليبه.
ونشر رمضان لقطة من مقطع الفيديو عبر الاستوري الشخصي به وبموقع الصور الشهير انستجرام، كتب ساخراً "انا أفتكرته أنا"، مشيداً بإدائه.
وفى سياق آخر، كرمت قنوات النيل المتخصصة أمس النجم محمد رمضان، على دوره فى مسلسل "زلزال"، والذى عرض فى شهر مضان الماضى، حيث حصل على جائزة أفضل ممثل فى دراما 2019.
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