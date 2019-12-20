شكرا لقرائتكم خبر عن في كامل أناقتها.. الممثلة الهندية سونام كابور تصل الرياض لحضور حفل "ميدل بيست" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الممثلة الهندية سونام كابور، على مشاركة جمهورها، صور جديدة، لحظة وصولها للملكة العربية السعودية لحضور حفل الميدل بيست ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشرت كابور صور لها في كامل أناقتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهيرة، ووجهت الشكر للملكة العربية السعودية على استقبالها ومشاركتها في موسم الرياض.

ومن بين النجوم الذين أعلنوا عن مشاركتهم حتى الان في حفل الميدل بيست كل من أحمد السقا وأمير كرارة وأحمد حلمى ومحمد حماقى ومحمد هنيدى وشيكو وأكرم حسنى وعمرو يوسف ودينا الشربينى وهشام ماجد.

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ويشمل المهرجان 18 حفلًا عالميًا و28 عرضًا، بما فى ذلك Afrojack وCamelphat وJ Balvin وTiësto، ومن المتوقع أن يحضر هذه الفعاليات 70 ألف شخص.