عاصي الحلاني في جولة مكوكية بمناسبة الأعياد

متابعة بتجـــــــــرد: يتواجد فارس الغناء العربي عاصي الحلاني في العاصمة الفرنسية باريس لبضعة أيام، قبل أن يتوجه إلى ألمانيا حيث سيحيي حفلاً غنائياً كبيراً بمناسية عيد الميلاد المجيد في مدينة كولونيا مساء 25 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري.
وبعدها يسافر “الحلاني” إلى تركيا حيث يلتقي الجمهور في مدينة أماسيا في 27 الشهر، أمّا ليلة رأس السنة فيحييها في حفل غنائي كبير بأحد الفنادق الكبيرة في العاصمة المصرية القاهرة.
عاصي الحلاني سيقدّم خلال حفلات نهاية العام أجمل أغنياته القديمة والجديدة، ليستقبل عام 2020 مع الجمهور في أجواء من الطرب والأصالة.
تجدر الإشارة إلى أن عاصي طرح مؤخرًا أغنية جديدة يحاكي فيها “الوطن” وهي من ألحانه، كلمات الشاعر الراحل عمر الفرّا وتوزيع طونيسابا، أما الكليب فتولى إخراجه عادل سرحان.
على صعيد آخر، ينشغل عاصي الحلاني في الفترة الراهنة بالعمل على ألبومه الغنائي الجديد والمقرر طرحه في الأسواق في سنة ٢٠٢٠.
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