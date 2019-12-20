هذا شرط فيفي عبده للعودة إلى الدراما قريباً

متابعة بتجـــــــــرد: نشاط فني ملحوظ تعيشه الفنانة المصرية ​فيفي عبده​ والتي تحرص على أن لا تغيب عنها الأضواء وبالفعل بدأت فيفي في قراءة سيناريو عمل درامي جديد تعود من خلاله للتمثيل.

وبحسب بعض المصادر المقرّبة منها، فإن فيفي قررت، عدم تقديم عمل درامي بعد تجربتها في “كيد النسا” وأعمالها الأخيرة وقررت العودة للأعمال الاجتماعية التي اشتهرت بتقديمها لسنوات في أعمال مثل “الست أصيلة” و”سوق الخضار” وغيرها من المسلسلات التي قدمتها كبطلة مطلقة واستطاعت من خلالها وقتها تحقيق نجاح كبير، ما جعلها تفكر في تقديم تجربة على غرار تجاربها السابقة لضمان النجاح.

وتحاول فيفي عبده أن تنتهي من قراءة السيناريو قريبا لتحسم موقفها وتتواجد في دراما 2020.