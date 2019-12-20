حلا الترك بمهمّة إنسانية في أثيوبيا – بالصور

متابعة بتجـــــــــرد: شاركت الفنانة البحرينية ​حلا الترك​ المتابعين عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من زيارتها إلى أثيوبيا، وذلك في مهمة إنسانية.

وظهرت الترك في الصور وهي تجلس مع عائلات أثيوبية فقيرة، وفي أخرى تقوم بتوزيع المؤن الغذائية عليهم وعلّقت بالقول:”رحلتي “حب و عطاء” إلى جمهورية اثيوبيا. توزيع المساعدات على الأسر المحتاجة. كل الشكر لجمعية السلام لرعاية المرأة الاثيوبية لهذا التعاون و التنظيم. جعله الله في ميزان حسناتكم”.

وكانت آخر إطلالة لـ حلا الترك مشاركتها في حفل مدرسي في البحرين، ضمن فعاليات العيد الوطني البحريني، حيث نشرت صورًا بالزيّ التقليدي البحريني، كما شاركت في حفل غنائي احتفاء بالمناسبة نفسها.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أغاني حلا الترك، كانت أغنية “ممنوع اللمس” التي عرضت لأوّل مرّة ضمن السلسلة الأميركية Baby Doll Records من بطولة الفنانة الأميركية المحبوبة Baby Ariel في 2 تموز/يوليو 2018.

وحققت الأغنية أكثر من 95 مليون مشاهدة، حيث شكّلت بمثابة عودة لحلا الترك إلى الجمهور ومحبّيها بعد غياب 3 سنوات، بكادرات عفوية تعكس شخصيتها الحقيقية.