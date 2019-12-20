متابعة بتجـــــــــرد: شاركت الفنانة البحرينية حلا الترك المتابعين عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من زيارتها إلى أثيوبيا، وذلك في مهمة إنسانية.
وظهرت الترك في الصور وهي تجلس مع عائلات أثيوبية فقيرة، وفي أخرى تقوم بتوزيع المؤن الغذائية عليهم وعلّقت بالقول:”رحلتي “حب و عطاء” إلى جمهورية اثيوبيا. توزيع المساعدات على الأسر المحتاجة. كل الشكر لجمعية السلام لرعاية المرأة الاثيوبية لهذا التعاون و التنظيم. جعله الله في ميزان حسناتكم”.
وكانت آخر إطلالة لـ حلا الترك مشاركتها في حفل مدرسي في البحرين، ضمن فعاليات العيد الوطني البحريني، حيث نشرت صورًا بالزيّ التقليدي البحريني، كما شاركت في حفل غنائي احتفاء بالمناسبة نفسها.
تجدر الإشارة إلى أن آخر أغاني حلا الترك، كانت أغنية “ممنوع اللمس” التي عرضت لأوّل مرّة ضمن السلسلة الأميركية Baby Doll Records من بطولة الفنانة الأميركية المحبوبة Baby Ariel في 2 تموز/يوليو 2018.
وحققت الأغنية أكثر من 95 مليون مشاهدة، حيث شكّلت بمثابة عودة لحلا الترك إلى الجمهور ومحبّيها بعد غياب 3 سنوات، بكادرات عفوية تعكس شخصيتها الحقيقية.
كانت هذه تفاصيل خبر حلا الترك بمهمّة إنسانية في أثيوبيا – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.