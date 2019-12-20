نادين نجيم: هؤلاء بارعون في الكذب.. ولكنني أكثر براعة!

متابعة بتجــــــــــرد: خطفت النجمة اللبنانية نادين نجيم الأنظار بإطلالة ساحرة أذهلت محبيها، وظهرت في صورة جديدة بالإطلالة المذكورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من جلسة تصوير خضعت لها أخيراً لصالح إحدى العلامات التجارية العالمية.

ولفتت نجيم متابعيها أيضاً بالتعليق الذي أرفقته مع الصورة والذي تحدثت فيه عن البارعين في الكذب من دون أن تكشف مَن تقصد بهذا الكلام. وكتبت: “بارعون حين يكذبون… ولكنني اكثر براعة حين امثل بأنني صدّقتهم، مضيفة “هاشتاغ”: #مسلسل_2020 الذي ستطل فيه خلال موسم رمضان 2020.

من جهة أخرى، تعقد نادين نسيب نجيم جلسات عمل مكثفة مع صناع مسلسلها الجديد وذلك للاتفاق على كل التفاصيل المتعلق بالعمل الأكثر انتظارًا في الدراما العربية.

وكانت نادين قد فازت بجائزة “أفضل ممثلة عربية” لعام 2019 عن دورها في مسلسل “خمسة ونص”، وذلك خلال فعاليات الدّور العاشرة من “مهرجان الفضائيات العربية” في مصر.

مسلسل “خمسة ونص” استحوذ على القوائم الأعلى مشاهدة في البلدان العربية وشارك في بطولته إلى جانب نادين نسيب نجيم الممثل السوري قصي خولي.