خاص- ناجي اسطا يطرح أغنية ميلادية وطنية: خلصنا يا يسوع

تحت عنوان “من القلب”، اطلق النجم اللبناني ناجي اسطا أغنية جديدة ميلادية وطنية بعنوان “شجرة بلا عيد”، كلمات أميل فهد، الحان جهاد حدشيتي وتوزيع روبير الأسعد.

دمج “اسطا” في الأغنية الألم الذي يعيشه لبنان وشعبه في زمن ولادة السيد المسيح، حيث أن اللبناني لا يعيش فرحة العيد بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها حالياً. ولفت ان الشعب لا زال ينتظر وحيداً ان يطل المسيح ليخلصه.

وفي معلومات خاصة لـ “الخليج 365” علمنا ان روبير الأسعد يبلغ من العمر 19 عاماً وهو فلسطيني الجنسية مقيم في مخيمات اللجوء في لبنان وتحديداً في منطقة “الضبيه” ووصفه ناجي بالنابغة وذلك في إشارة منه الى أن روبير يتمتع برؤية فنية رائعة ومميزة.

ويقول ناجي مطلع الأغنية: “سنة ورا سنة والوجع عم بزيد والشجرة مزينة لكان ما فيها عيد”. ويتابع: “سنة ورا سنة والفرح مقتول وراح تخلص هالدني والحقد ما بزول”.

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ويضيف ناجي في المقطع الثالث: “بعدك بتجي لعنا وكفوفك قمح السلام/ بعدك بتلاقي وطنا عايش أسبوع الآلام”.

ويختتم الأغنية: “بعدو شعبك ناطر وحدو/ ما قلو غيرك يسوع / والحاكم سكران بمجدو/ والبعدو ماتوا الجوع/ والحاكم سكران .. خلصنا يا يسوع”.

يعتبر ناجي اسطا من الفنانين القلائل الذين قدموا اغنيات دينية حيث سبق له وطرح ترتيلة بصوته للقديس شربل، من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، توزيع داني حلو، ميكس وماسترينغ موريس طويلة. كما طرح ترتيلة “يا أمّ النعمة” للسيدة العذراء وكانت بمثابة ندر وعربون شكر للسيدة العذراء.

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