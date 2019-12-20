تعرف على أبرز الأزمات في حياة ميريام فارس

تصدرت الفنانة ميريام فارس، تريند مؤشر البحث غوغل، بعدما اضطرت لوقف حفلها بالسعودية بعدما تعرض أحد المتواجدين به لوعكة صحية حيث توقفت عن الغناء وقالت: "اسعاف ..ممكن اسعاف ..فيه شخص مصاب" وقد تداول المئات من جمهور ميريام مقطع الفيديو الذي تحاول إنقاذ هذا الشخص.

وتعد ميريام فارس، من النجوم المثيرين للجدل، فقد دخلت في أزمة كبيرة مع المصريين ونجوم مصر بعدما أكدت انها لا تحيي حفلات في مصر بسبب أجرها الكبير واصفة نفسها ب"التقيلة" على مصر ووقتها تعرضت لموجة من الهجوم ام تهدأ قليلًا إلا بعدما إعتذرت .

الأزمة الثانية في حياة ميريام فارس، كانت العام الماضي حيث تعرضت لوعكة صحية خطيرة وترددت أخبار أنها أصيبت بالسرطان ولكنها نفت ما تردد حول هذا الأمر وأوضحت أنها أصيبت بفيروس خطير ولكنها لم تكشف عن أي تفاصيل أخرى.

ومن المواقف المحرجة التي لا تنسى لميريام فارس، هو تعرضها للتحرش من شخص خلال إحيائها حفل غنائي حيث كان ينظر لجسدها طوال الحفل؛ الأمر الذي دفعها لإحراجه قائلة: "لا تبصبص لي، أنا مرتدية ملابسي".

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