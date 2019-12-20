إطلاق الأغنية الرسمية لفيلم "الفلوس" عبر مواقع التواصل الاحتماعي

انطلقت الأغنية الرسمية لفيلم "الفلوس" من بطولة تامر حسني عبر مواقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب وفيسبوك"، وتحمل الأغنية عنوان "حلو المكان"، وهي من تأليف أحمد المالكي وألحان محمد يحيى وتوزيع أماديو، ومن المنتظر إطلاق الأغنية على المحطات الإذاعية قريبًا.

يدور الفيلم حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

الفلوس من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، الذي يشاركه البطولة خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلّام. وهو من إنتاج مشترك بين شركة نيوسنشري للإنتاج الفني وشركة أفلام مصر العالمية وشركة الكوت، تتولي دولار فيلم توزيع الفيلم داخليًا، وتقوم شركات فرونت رو فيلمد انترتينمنت والشركة العالمية لتوزيع الأفلام وCinescape بالتوزيع الخارجي للفيلم، بينما تتولى MAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم.

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