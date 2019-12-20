شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الشناوى يقابل ياسمين صبرى فى "فرصة ثانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان الشاب عمر الشناوى إلى أسرة مسلسل "فرصة ثانية"، من بطولة ياسمين صبرى، والمقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث وقع الأيام الماضية مع شركة سينرجى، ومن المقرر أن ينطلق التصوير مطلع يناير المقبل بعد إنتهاء مخرج العمل مرقس عادل من معاينة الديكورات بين مدينة الإنتاج الإعلامي وعدد من المناطق وأماكن التصوير في القاهرة وخارجها.

وتخوض ياسمين صبري البطولة المطلقة للمرة الثانية في عالم الدراما التلفزيونية بمسلسل "فرصة ثانية" بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد بدير ووفاء عامر وإدوارد وعمرو صحصاح وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

يذكر أن أخر أعمال عمر الشناوى مسلسل "بلا دليل" مع الفنانة درة الذى ينتمى لنوعية الـ 45 حلقة، وعرض الفترة الماضية على القنوات الفضائية وحقق نجاحاً جماهيرياً وشارك فى بطولته خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.