" ليدى جاجا " تصدم جمهورها: " لا تتذكر أخر مرة استحمت فيها "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدمت المغنية العالمية ليدى جاجا، جمهورها عقب إعلانها انها لا تتذكر متى أخر مرة قامت بالاستحمام فيها، ولم تكن هذه المرة الأولى التى تتطرق فيها المغنية الأمريكية الى هذا الشأن حيث شاركت من قبل فيديوهات للاستحمام فى حمام الثلج.
اعتراف ليدى جاجا، لجمهورها جاء من خلال تغريدة لها أمس، حيث قالت:"مساعدي: متى كانت آخر مرة فيها استحميت فيها ..أنا: لا أتذكر".
ليدى جاجا
ليدى جاجا، نشرت مقطع فيديو من قبل أثناء استرخائها داخل مسبح ملىء بالثلج بعد إنهاء أحدى حفلاتها الغنائية والذى يعتبر جزءا من الروتين الخاص بها عقب انتهاء حفلاتها، حيث تمتد تلك الجلسة لمدة 50 دقيقة تقريبًا، والتى من شأتها معالجتها نفسيًا وروحيًا.
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