شكرا لقرائتكم خبر عن "أشباح أوروبا" يعودون من جورجيا بعد أسبوع تصوير هناك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد أبطال فيلم "أشباح أوروبا" إلى القاهرة بعد انتهائهم من تصوير المشاهد الخارجية فى دولة جورجيا على مدار أسبوع كامل التى جمعت بين هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة، حيث يتبقى عدد من المشاهد القليلة مقرر تصويرهم خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيداً لإطلاق العمل فى دور العرض السينمائية خلال موسم اجازة منتصف العام الدراسى.



هيفاء وهبى واحمد الفيشاوى فى كواليس اشباح اوروبا بجورجيا

فيلم "أشباح أوروبا " قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الاخراجية، ويشارك فى البطولة أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية

وتعود هيفاء وهبى بفيلم "أشباح أوروبا" إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح" مع المخرج سامح عبد العزيز فيما ظهرت كضيفة شرف فى فيلم "خير وبركة" مع على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" العام قبل الماضى، إضافة إلى مشاركتها أيضاً كضيفة شرف خلال حلقتين من مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وفى شهر رمضان الماضى.