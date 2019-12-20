شكرا لقرائتكم خبر عن نادر عبد الله من موسم الرياض يهنئ الفائزين بمهرجان الدير جيست 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بصفته أحد أعضاء لجنة تحكيم جوائز موسيقى الشرق الأوسط التابع لمؤسسة دير جيست، والمقرر انطلاق حفلها بعد قليل للإعلان عن الفائزين، هنأ الشاعر نادر عبد الله الفائزين بجوائز عام 2019، حيث قال فى تصريحاته لـ"الخليج 365": "كنت أتمنى حضور حفل توزيع جوائز الدير جيست هذا العام، لكن غيابى جاء بسبب سفرى إلى الأراضى السعودية، للمشاركة فى فعاليات موسم الرياض".

وأعلن "عبد الله" أيضا غيابه عن حفل الدير جيست المقرر انطلاقه بعد قليل، عبر حسابه الخاص على تويتر، وهنأ كل الفائزين بجوائز هذا العام.

من المعروف أن نادر عبد الله أحد أهم الشعراء الحاليين، الذين لاقت أغانيهم نجاحا عربيا كبيرا على مدار أكثر من عقد ونصف، حيث قدم أبرز وأهم أغانى النجوم المصريين والعرب، فتعاون مع الهضبة عمرو دياب وإليسا وشيرين عبد الوهاب وفضل شاكر ومحمد حماقى وتامر عاشور، وغيرهم الكثير.