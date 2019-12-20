شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب حصوة فى الكلى.. أنغام تدخل المستشفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى سرية تامة دخلت النجمة أنغام أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، لإجراء عملية إزالة حصوة من الكلى، وتظل "أنغام"، تحت المتابعة الطبية لمدة أسبوع كامل حتى تتعافى تماما.
كان 2019 الذى يتبقى أيام على رحيله، بمثابة عام الانتعاشة الفنية لنجمة الغناء أنغام، خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققه ألبومها الغنائى "حالة خاصة جدا"، والذى ضم مجموعة كبيرة من الأغانى المتميزة منها "ياريتك فاهمنى"و"حالة خاصة جدا"و"أساميك الكتيرة"، وغيرها، هذا بالإضافة إلى إحيائها لعدة حفلات كبرى بمصر ومختلف الدول العربية، حيث شاركت فى عدة حفلات بموسم الرياض بالمملكة السعودية، فضلا عن حفل لها أخر بدولة الكويت، بالإضافة إلى عدة حفلات كبرى بمصر.
ولم يكن العام الجارى هو عام الانتعاشة الفنية فقط لأنغام بل كان عام الحب والرومانسية بالنسبة لها، خاصة بعد إعلانها الزواج من الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم فى شهر فبراير الماضى.
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