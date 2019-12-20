فيديو| داني ألفيس يغني مع تامر حسني: "عايزين نولع الدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيس مدافع ساو باولو، مقطع فيديو يجمعه بالفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر ألفيس وتامر في الفيديو، وهما يرقصان على أغنية "حلو المكان"، وهي أحدث أغاني لفيلم "الفلوس"، كما قال ألفيس: "عايزين نولع الدنيا".

فيلم ‏‏"الفلوس" من ‏بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ‏نانسى صلاح، محمد سلام، تأليف محمد عبد ‏المعطي، ‏إخراج سعيد ‏الماروق‎.‎

على جانب آخر، يواصل تامر حسني تصوير فيلمه الجديد والذي من المقرر أن يحمل اسم "مش أنا"، وهو ‏من ‏تأليف ‏وسيناريو وحوار تامر حسني، وستتولى إخراجه المخرجة الشابة سارة وفيق، في أول تجربة ‏إخراجية ‏لها في ‏السينما‎.