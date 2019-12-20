فيديو| وليد توفيق يعود للتمثيل بالمسلسل المغربي "دابا تزيان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يواصل الفنان اللبناني وليد توفيق تصوير مشاهده في المسلسل المغربي "دابا تزيان"، من إخراج هشام الجباري.

وقال توفيق، خلال لقائه في برنامج "The insider"، المعروض على شاشة "دبي": "سعيد جدا بالتجربة، ويمكن أرجع للمثيل إن شاء الله، علاقتي بمنتج العمل صادق الصباح علاقة قوية، لHنهم منتجين أفلامي كلها، وهو اللي عرض على الفكرة".

تابع: "سعيد جدا إنني صورت حلقتين مع الفنانة فاتن جمالي، اللي حسيت من تمثيلها إنها بسرعة لازم تكون بالقاهرة، بتذكرني بنبيلة عبيد بجمالها ورقتها وطيبتها، وستكون صف أول بالوطن العربي".

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وأضاف توفيق: "من زمان علاقتي بدولة المغرب من أولى أفلامي الدنيا نغم، فحبيت أعيد التجربة، وتكون بداية التمثيل من المغرب".

مسلسل "دابا تزيان"، يشارك فيه الفنان وليد توفيق، والفنانة فاتن جمالي، والفنان محمد الجم، ونزهة الركراكي.

يُذكر أن آخر أعمال وليد توفيق التمثيلية هو فيلم وداعا للعزوبية مع رانيا فريد شوقي وحسن حسني وإبراهيم نصر.