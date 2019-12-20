صور| بطولة طارق صبري ومحمد عز.. كواليس تصوير فيلم "باركود 615"

محمد اسماعيل - القاهرة - يستأنف فريق عمل فيلم "باركود 615" تصوير أحداث الفيلم، بإحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت بالجيزة، الذي ينتهي في يناير المقبل.

وانتهى مخرج الفيلم مينا سويحة من تصوير 60% من أحداثه، وفقا للبيان الصادر، ويتبقي له 5 أيام تصوير فقط، منها يوم بالفيلا، و4 أيام تصوير خارجي في عدة شوارع.

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقي، ويتضمن الفيلم بعض الأحداث الغامضة داخل الفيلا، ومشاهد أكشن ومطاردات بين بطلي الفيلم محمد عز وطارق صبرى.

وقال مينا سويحة إن الفيلم به أكثر من 18 ماستر سين، وهذا العدد الكبير من المشاهد الرئيسية صعب جدا فى تنفيذه، ويتطلب مجهودا من فريق العمل كله، والفيلم مبني على ألغاز، فكلما تم التوصل لحل لغز ندخل فى لغز أكبر.

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وأضاف: "الفيلم ينتمى للمدرسة الأمريكية في تنفيذه من حيث الإثارة والتشويق وشكل الإخراج والديكور".

واختتم مينا كلامه قائلا الفيلم باختصار يقول: "اتق شر الحليم إذا غضب، واللي تحسبه موسى يطلع فرعون".

الفيلم من بطولة محمد عز وطارق صبري وسامية طرابلسي وأحمد عزمي وهاجر الشرنوبي وراندا البحيري وإبرام سمير وأحمد إمام، وقصة وحوار أحمد أنور ومحمود جامايكا وأحمد شفيق، وسيناريو وإخراج مينا سويحة وإنتاج challenge production house.