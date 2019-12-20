محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان مصطفى شعبان مجموعة من الصور، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، لتكريمه في حفل قناة "نايل دراما"، عن مسلسل "أبو جبل".
وعلق الفنان مصطفى شعبان: "تكريم الهيئة الوطنية للإعلام عن مسلسل أبو جبل، تكريم أفتخر به، شكرا ليكم".
وحرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل التكريم وعلى رأسهم الفنانين إلهام شاهين، ومحمد رمضان، وحميد الشاعري، وصفية العمري، وخالد سليم، ونجلاء بدر، وهنا الزاهد، وإيهاب فهمي، ونور، وأبطال مسلسل "أبو العروسة" وغيرهم.
وقدم الفنان حمادة هلال خلال الحفل الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة عددًا من أغانيه.
أقيم الحفل تحت رعاية الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، وتحت إشراف رئيسة قناة نايل دراما، الفنانة المعتزله إيناس عبدالله.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| تكريم مصطفى شعبان في حفل "الوطنية للإعلام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.