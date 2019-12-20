صور| تكريم مصطفى شعبان في حفل "الوطنية للإعلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان مصطفى شعبان مجموعة من الصور، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، لتكريمه في حفل قناة "نايل دراما"، عن مسلسل "أبو جبل".

وعلق الفنان مصطفى شعبان: "تكريم الهيئة الوطنية للإعلام عن مسلسل أبو جبل، تكريم أفتخر به، شكرا ليكم".

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وحرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل التكريم وعلى رأسهم الفنانين إلهام شاهين، ومحمد رمضان، وحميد الشاعري، وصفية العمري، وخالد سليم، ونجلاء بدر، وهنا الزاهد، وإيهاب فهمي، ونور، وأبطال مسلسل "أبو العروسة" وغيرهم.

وقدم الفنان حمادة هلال خلال الحفل الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة عددًا من أغانيه.

أقيم الحفل تحت رعاية الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، وتحت إشراف رئيسة قناة نايل دراما، الفنانة المعتزله إيناس عبدالله.