جميلة عوض تنشر صورًا من رحلتها لـ"تايلاند".. ومنى زكي تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة الشابة جميلة عوض مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من رحلتها لـ"تايلاند". وعلقت جميلة على الصور: "الصمت يمنحك متعة التنزه في عقول الآخرين". Advertisements وعلقت الفنانة منى زكي على الصور: "وحشتيني". جميلة عوض انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم "بنات ثانوي"، ويشاركها البطولة: مي الغيطي، وهدى المفتي، وهنادي مهنا، ومايان السيد، ومحمد الشرنوبي، وميدو عادل، وكريم قاسم، ومحمد مهران، ومن إنتاج أحمد السبكي، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

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