بالصور| دنيا سمير غانم عن شقيقتها إيمي: "كل حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها بصور تجمعها بشقيقتها إيمي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت دنيا على الصور: "كل حياتي".

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يُذكر أن دنيا سمير غانم وإيمي كانتا ضمن حضور حفل قنوات قطاع النيل المتخصصة، الذي أقيم أمس الخميس.

أخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك ‏فيه عدد من الفنانين منهم شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد، ‏وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي‎.‎

أما إيمي فشاركت في رمضان الماضي بمسلسل "سوبر ميرو" من تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، ‏وإخراج وليد الحلفاوي، بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم: حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك ‏قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع والدها الفنان سمير غانم.