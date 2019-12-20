إطلاق الملصق الدعائي للجزء الثاني من فيلم "A Quiet Place"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بعد نجاح الجزء الأول من فيلم الرعب A Quiet Place، كشفت شركة باراماونت بيكتشرز المنتجة للفيلم وفور ستار فيلمز الموزعة للفيلم في مصر، عن البوستر التشويقي للجزء الثاني من الفيلم والمرتقب إطلاقه بدور العرض في مارس 2020، كما سيتم الكشف عن مقدمته الإعلانية للفيلم في 7 يناير المقبل.

ويضم البوستر عائلة أبوت، إذ نرى الأم وهي تحمل طفلا حديث الولادة وبصحبتها ابنها وابنتها، وهم يحملون أمتعتهم ويسيرون في طريق ضبابي مجهول.

أحداث فيلم A Quiet Place II تبدأ في أعقاب الأهوال المميتة التي واجهتها عائلة أبوت داخل منزلهم من قبل، إذ يجب عليهم الآن مواجهة أهوال العالم الخارجي، في نفس الوقت الذي يواصلون فيه كفاحهم من أجل البقاء في صمت. وفي مغامرتهم التي أُجبروا عليها مع المجهول، سرعان ما أدركوا أن المخلوقات التي تصطاد فريستها عن طريق الصوت، ليست هي التهديد الوحيد المختبئ وراء الطريق الرملي.

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كان الجزء الأول من الفيلم حقق إيرادات ضخمة وصلت إلى 340 مليون دولار، كما ترشح للعديد من الجوائز من بينها أوسكار وجولدن جلوب، واُختير في قائمة أفضل 10 أفلام في 2018. الفيلم من إخراج جون كراسينسكي، الذي شارك في التأليف مع سكوت بك وبراين وودز، وبطولة إيميلي بلانت.